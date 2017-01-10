Джордж Клуни раскритиковал Дональда Трампа за нападки на Мэрил Стрип

Актер и режиссер Джордж Клуни раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа за нападки на актрису Мэрил Стрип, передает People.

Ранее Стрип, получившая награду за заслуги в кино, во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» в своей речи выступила с резкой критикой в адрес Трампа. Избранный президент, в свою очередь, назвал Стрип «приверженкой Хиллари [Клинтон]» и «переоцененной» актрисой.

Клуни, также поддерживающий Клинтон, пошутил, что Стрип, возможно, самая «переоцененная» актриса всех времен. «Мы с ней работали вместе над «Бесподобным мистером Фоксом» в роли мужа и жены, и я скажу вам, что даже как лиса, как лисица, она переоценена», – заявил Клуни и поинтересовался, не должен ли Трамп управлять страной.

По словам артиста, он не голосовал за Трампа. «Я не поддерживаю его, я не думаю, что он – правильный выбор», – подчеркнул Клуни, которого цитирует The Guardian.

Как отметил актер, в настоящее время нужно надеяться, что Трамп «не разрушит все», что он будет достойно работать, поскольку если США падут, произойдут «действительно ужасные вещи». «Поэтому вы должны надеяться, что он сможет. Я не вижу никаких признаков этого», – добавил Клуни.