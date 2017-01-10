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10.01.2017 11:28

Всеволожский завод Ford Sollers переходит на пятидневную рабочую неделю

Всеволожский завод Ford Sollers возобновит работу после зимних каникул 12 января и перейдет на 5-дневную рабочую неделю «для выполнения увеличенной производственной программы», говорится в сообщении компании. До этого предприятие работало только четыре дня.

Аналогичные изменения графика произошли на заводах Ford Sollers в Елабуге и Набережных Челнах.

«Несмотря на то, что ситуация на рынке остается крайне сложной, мы видим признаки стабилизации спроса, а также положительный эффект от наших усилий по выводу на рынок новых локализованных и адаптированных для России моделей Ford», – приводятся в сообщении слова Марка Овендена, президента Ford Sollers.

Завод компании во Всеволожске производит две модели: Ford Focus в трех вариантах кузова – седан, хэтчбек и универсал, а также Ford Mondeo. Продажи Focus увеличились в 2016 году на 8%. В июле 2015 года была запущена новая модель Focus, которая с момента старта продаж демонстрировала рост, добавляют в компании.

В 2016 году Ford Sollers наладила экспортные поставки всего модельного ряда на новые экспортные рынки – в Армению и Республику Беларусь. Доля локализации автомобилей Ford в России превышает 50%.


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