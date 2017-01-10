Россию включили в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками»

Россия входит в первую пятерку стран с самыми развитыми специализированными подразделениям по кибербезопасности для военных или разведывательных целей.

К такому выводу пришла компания Zecurion Analytics (занимается защитой данных от утечек), пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает Zecurion Analytics в докладе, данные которого приводит газета, такие «кибервойска» все чаще используют для шпионажа, кибератак и информационных войн, включающие «различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран».

В Zecurion Analytics утверждают, что Россия входит в топ-5 стран по численности и финансированию этих подразделений. Точные оценки в компании не раскрывают, уточняет «Коммерсантъ».

Собеседник газеты на рынке информационной безопасности оценивает численность подразделений, о которых идет речь, примерно в тысячу человек, на их финансирование ежегодно отводится около $300 млн.

По оценке Zecurion Analytics, самая сильная «армия в киберпространстве» у США, государственное финансирование этого направления может достигать около $7 млрд в год. Численность хакеров, работающих на США, аналитики оценили в 9 тысяч человек.

После США по объему финансирования и количества хакеров следуют Китай, Великобритания и Южная Корея, указывают в Zecurion Analytics.

Как сказал «Коммерсанту» директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин, кибератаки, шпионаж и информационные войны относятся к сфере деятельности технологической разведки. Она, «как правило, является гражданским агентством и не может использовать военные бюджеты».

В государственных военных структурах, пояснил Крохин, есть «киберкомандования», но это не «военные хакеры», а персонал, задействованный в защите инфраструктуры военных киберсистем, по крайней мере официально.

В течение 2016 года Россию несколько раз обвиняли в хакерских атаках на системы госструктур других стран. В частности власти США утверждают, что связанные с российским правительством хакеры взламывали серверы Демократической партии и электронную почту политиков, чтобы повлиять на исход президентских выборов.

Разведка США 7 января выпустила доклад о предвыборных атаках, в котором назвала их инициатором президента России Владимира Путина. В Кремле сочли этот документ «любительским», по мнению Москвы, он не содержит доказательств причастности России к взломам.