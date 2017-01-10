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10.01.2017 11:10

Российская серебряная медалистка Игр в Рио завершила карьеру в 19 лет

Российская гимнастка Яна Кудрявцева, многократная чемпионка мира и призер Олимпиады в Рио, объявила о завершении карьеры. Об окончании карьеры Кудрявцевой сообщил официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG) . «Россиянка Яна Кудрявцева, которая господствовала в мировой гимнастике последние несколько лет, выполнила последнее упражнение в своей карьере. 19-летняя спортсменка объявила об уходе из спорта, завершив одну из самых блестящих карьер в истории гимнастики», — пишет официальный сайт FIG.

Кудрявцева за последний олимпийский цикл выиграла почти все соревнования по художественной гимнастике. В том числе она завоевала 13 медалей на чемпионатах мира 2013, 2014 и 2015 годов, и выиграла 3 золота на чемпионатах мира по многоборью.

На Олимпиаде в Рио она завоевала серебро в многоборье, уступив только еще одной россиянке Маргарите Мамун. После Олимпиады она не приняла участия ни в одном соревновании.

Кудрявцева получила травму ноги перед чемпионатом мира в Штутгарте в 2015 году. Несмотря на перелом, она все же выступила на первенстве в Германии и завоевала там пять золотых медалей. После этого первенства она перенесла несколько операций и спустя полгода смогла вернуться в спорт. Кудрявцева призналась, что если бы она отказалась выступать в Штутгарте, то могла бы пропустить Олимпиаду в Рио.

«Потом не пожалела ни разу, что отработала в Штутгарте всю программу. Реши я иначе, меня, полагаю, давно не было бы в сборной, и к Олимпийским играм сейчас готовились бы другие девочки», — сказала Кудрявцева в интервью «Спорт-Экспрессу» в марте 2016 года.

В ноябре 2016 года глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что Кудрявцева планирует завершить карьеру.

«Яночка, скорее всего, закончила. Потому что перелом ноги дал очень тяжелые последствия на здоровую ногу, которую тоже нужно оперировать. У нее больше нет сил терпеть операции. Хотя это наши слезы, наша боль, потому что такая красавица и такая необыкновенная гимнастка ушла так рано. Но так решено, а мы только смотрим на результат. Яна занимается личной жизнью. Она была в Германии, ей сказали, что нужно сделать вторую операцию, и после этого она закончила», — сказала Винер-Усманова агентству «Р-Спорт».

Российская гимнастка стала первой в истории, кому удалось стать абсолютной чемпионкой мира в возрасте 15 лет. Ранее рекорд принадлежал россиянке Алине Кабаевой и Елене Карпухиной (СССР) — обе завоевали этот титул в 16 лет.

Источник: РБК


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