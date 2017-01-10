Китайский интернет-магазин AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию, которая была приостановлена 8 января из-за проблем с растаможиванием на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Ранее, 8 января, AliExpress объявил о приостановке экспресс-доставки в Россию через логистическую компанию SPSR. Причиной остановки компания назвала сбой в системе растаможивания Федеральной таможенной службы России коммерческих экспресс-отправлений. Как отмечается в письме AliExpress, остановка экспресс-доставки не повлияла на доставку посылок, которые были отправлены почтой.

В воскресенье, 8 января, стало известно, что сразу несколько служб доставки товаров из зарубежных магазинов стали требовать от клиентов магазинов сканы паспорта. «С 01.01.2017 года для таможенного оформления посылок физических лиц из-за границы необходимо предоставить скан-копию (фотографию) вашего паспорта: главной страницы и страницы с пропиской/документа регистрации», — отмечалось, в частности, в сообщении компании BoxBerry.

Федеральная таможенная служба, комментируя ситуацию, заявила о «плановых мероприятиях по контролю за соблюдением правил ввоза товаров с использованием международных почтовых отправлений и экспресс-перевозок». При этом ведомство подчеркнуло, что изменений в правила оформления ввозимых на территорию страны почтовых отправлений не вводило.

Роскомнадзор назвал сложившуюся ситуацию «юридически непростой», сообщало агентство «Москва» 9 января со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Вадима Ампелонского. В ведомстве отметили, что «есть пересечение нескольких ветвей законодательства», которое нужно проанализировать. Роскомнадзор отправит запросы в компании, сказал Ампелонский. Он добавил, что пока ситуация до конца «не ясна даже нашим специалистам».