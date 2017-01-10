AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

Еще
13:55 10.01.2017
Пришлите свою новость!
13:53
Под Львовом вандалы повредили памятник убитым во время войны полякам
13:51
В Кремле готовы к диалогу с США по нормализации отношений даже в условиях санкций
13:30
Концессия на Ладожский водовод началась с поиска субподрядчика на 300 миллионов
13:26
Сидящий за убийство 22 женщин Чистильщик обвинен еще в 25 расправах
13:26
В Петербурге СК продлил расследование деятельности «групп смерти»
13:22
Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС
13:16
Первый в мире ледокол на СПГ приступил к работе в Финляндии
13:10
Умер экс-президент ФРГ Роман Херцог
13:00
Росрыболовство: В России больше нет импортных шпрот
12:59
Улюкаев попросил изменить ему меру пресечения
12:53
10 жильцов дома на Луначарского эвакуировали из-за пожара
12:47
Несколько домов на Васильевском останутся без отопления из-за ремонтных работ
12:44
Дорожники Петербурга готовятся к «температурным качелям»: ночью похолодает до -5
12:44
Дольщики ГК «Город» потребовали от Смольного ускорить достройку домов
12:42
Cледствие рассказало о показаниях чиновников против Улюкаева
12:38
На каникулах в НИИ скорой помощи спасали петербуржцев с отравлением метанолом
12:37
Объявлена дата премьеры «Твин Пикса»
12:30
«ДП»: В январе 2017 года вступили в силу 25 новых городских законов
12:23
СМИ узнали об отсутствии заявок на строительство подходов к мосту в Крым
12:17
В американском Конгрессе предложили создать спецкомиссию по русским хакерам
12:10
Луговой прокомментировал свое включение в «список Магнитского»
12:06
Детсад во Всеволожске сдали досрочно
11:59
В ДТП с полицейской машиной пострадала семилетняя школьница
11:57
Хельсинки станет городом беспилотного транспорта
11:55
В Минюсте прокомментировали предложение отбирать за долги единственное жилье
11:52
Джордж Клуни раскритиковал Дональда Трампа за нападки на Мэрил Стрип
11:40
Белорусские дети попали в ДТП после выступления в Петербурге
11:37
СМИ: Россия начала сокращать добычу нефти
11:37
В Петербурге таможенники при поддержке СОБР арестовали 85 кг табака для кальянов
11:28
Всеволожский завод Ford Sollers переходит на пятидневную рабочую неделю
11:22
Россию включили в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками»
11:20
Причиной трех инсультов у подростка оказалась аневризма
11:10
Российская серебряная медалистка Игр в Рио завершила карьеру в 19 лет
11:04
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
10:58
Петербургские автобусы несколько раз за утро попадали в ДТП
10:57
В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое
10:48
Тело мужчины, объеденное животными, нашли в заброшенном доме в Петербурге
10:46
Основателя проекта "Последний адрес" Сергея Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра
10:36
Молло официально перешел в «Зенит»
10:32
В Петербурге похититель бриллианта в полтора карата осужден на четыре года
10:28
Москвич украл из парка в Сокольниках позолоченную статую для своей девушки
10:22
"Квадрат": С сегодняшнего дня застройщики начнут отчитываться по новому закону
10:16
42 дома на севере Петербурга попали в зону аварии на теплосети
10:10
Россию пригласили на заседание комитета по мониторингу добычи нефти в Вене
10:04
"Форбс": Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после избрания Трампа
09:56
Петербурженка лишилась 145 тысяч после снятия порчи у парка Авиаторов
09:48
СМИ: Гособоронзаказ на поставку комплексов «Ярс» находится под угрозой срыва
09:40
19-летняя теннисистка Касаткина обыграла первую ракетку мира
09:32
ФСБ сообщила о задержании украинца, сменившего фамилию ради въезда в Крым
09:16
В Кудрово бурбуль перекусил ребенку челюсть
09:08
Налетчику-неудачнику не удалось взять кассу салона сотовой связи "МТС" в Невском районе
09:00
Посетитель фитнес-клуба в Купчино захлебнулся в бассейне
08:49
ГУ МВД: Упавший на рельсы на «Александра Невского» скончался
08:42
На Сикейроса нашли труп со связанными за спиной руками
08:34
Петербуржец задержан по подозрению в вымогательстве на 200 тысяч
08:26
В Петербурге 2-летний ребенок получил серьезные ожоги при купании
08:18
На Литейном ночью тушили пожар
08:05
Метрополитен: Упавший на "Площади Александра Невского" на рельсы - жив
07:52
Очевидцы: Движение по оранжевой линии метро затруднено из-за падения человека на рельсы
01:13
Историю полярников на забытой станции расскажут в театре на Литейном
01:00
МИД Сербии: Албанская диаспора планирует захват диппредставительства страны
00:52
Грузия и «Газпром» пытаются договориться по транзиту газа в Армению
00:44
Cуды Иркутска рассмотрят меру пресечения чиновникам по делу о «Боярышнике»
00:38
В ДТП на «Коле» погибли мужчина и женщина, тяжело пострадал ребёнок
00:28
Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост
00:14
На улице Партизана Германа эвакуируют общежитие
00:03
В Минкомсвязи заявили об отсутствии претензий к новогоднему телеэфиру
09/01
В МЧС Москвы опровергли сообщения о задымлении в здании Госархива
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
10.01.2017 11:04
0 Комментариев

AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

Китайский интернет-магазин AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию, которая была приостановлена 8 января из-за проблем с растаможиванием на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Ранее, 8 января, AliExpress объявил о приостановке экспресс-доставки в Россию через логистическую компанию SPSR. Причиной остановки компания назвала сбой в системе растаможивания Федеральной таможенной службы России коммерческих экспресс-отправлений. Как отмечается в письме AliExpress, остановка экспресс-доставки не повлияла на доставку посылок, которые были отправлены почтой.

В воскресенье, 8 января, стало известно, что сразу несколько служб доставки товаров из зарубежных магазинов стали требовать от клиентов магазинов сканы паспорта. «С 01.01.2017 года для таможенного оформления посылок физических лиц из-за границы необходимо предоставить скан-копию (фотографию) вашего паспорта: главной страницы и страницы с пропиской/документа регистрации», — отмечалось, в частности, в сообщении компании BoxBerry.

Федеральная таможенная служба, комментируя ситуацию, заявила о «плановых мероприятиях по контролю за соблюдением правил ввоза товаров с использованием международных почтовых отправлений и экспресс-перевозок». При этом ведомство подчеркнуло, что изменений в правила оформления ввозимых на территорию страны почтовых отправлений не вводило.

Роскомнадзор назвал сложившуюся ситуацию «юридически непростой», сообщало агентство «Москва» 9 января со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Вадима Ампелонского. В ведомстве отметили, что «есть пересечение нескольких ветвей законодательства», которое нужно проанализировать. Роскомнадзор отправит запросы в компании, сказал Ампелонский. Он добавил, что пока ситуация до конца «не ясна даже нашим специалистам».

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28

Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55

В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год

«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Росрыболовство: В России больше нет импортных шпрот
СМИ узнали об отсутствии заявок на строительство подходов к мосту в Крым
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
Россию пригласили на заседание комитета по мониторингу добычи нефти в Вене
"Форбс": Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после избрания Трампа
Грузия и «Газпром» пытаются договориться по транзиту газа в Армению
Технологический институт расторгает контракт на реставрацию главного корпуса за 610 млн рублей
Глава «Газпром нефти» заявил о планах увеличить добычу в Курдистане
«Коммерсантъ» объяснил решение закрыть печатные «Деньги» и «Власть»
К 2017 году Санкт-Петербург сократил госдолг
Экспресс-посылки затормозились на таможне
Цифры года
Lux Express притормозили за трещины
«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»
5 вопросов о Валерии Израйлите
«Выходные в офлайне — это роскошь»
В ожидании автомобиля
Готовы ли вы стать нефтяником?
Бизнес просит о доверии
Почему “Везет” не отвечает
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС

В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое

Фото: Антон Ваганов / ДП

Бесплатный съезд: Дальнобойщики против платного проезда по ЗСД

"Фонтанка" проверяет - как выжить на "Лыжной стреле"

Фото: Сергей Коньков / ДП

Миссионерская поза: Как отличить йогу от миссионерской деятельности?

Музей Арктики и Антарктики, фото: Антон Ваганов / ДП

Nota Bene: Музей крутых приключений (и серьезной науки)

Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
УБРиР
12.12.2016 10:30
В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
Tele2
05.12.2016 16:26
Tele2 создает для абонентов новую цифровую среду
Tele2 начинает масштабную цифровую трансформацию бизнеса и представляет новый корпоративный сайт. Первыми регионами, где компания полностью изменила дизайн и архитектуру официального интернет-ресурса, стали Санкт-Петербург и Москва
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.