Тело мужчины, объеденное животными, нашли в заброшенном доме в Петербурге
Объеденное животными тело мужчины обнаружил бездомный в заброшенном здании на набережной реки Смоленки.
Как стало известно "Фонтанке", погибшего нашел бездомный на 5 этаже дома 10 на набережной реки Смоленки 9 января в районе шести вечера. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели, что мужчина лежит на полу, а его лицо и кисти рук объели крысы. Личность погибшего установили. Это оказался 51-летний житель Адмиралтейского района.
Признаков насилия криминалисты не нашли. Тело отправили на вскрытие. Обстоятельства смерти петербуржца выясняют.