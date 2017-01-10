Основателя проекта "Последний адрес" Сергея Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра

Исполком Русского ПЕН-центра исключил журналиста и основателя сообщества «Диссернет» Сергея Пархоменко из рядов организации, следует из протокола заседания, на котором было принято решение.

Против Пархоменко проголосовали 16 человек. В протоколе отмечается, что членство журналиста в «клубе литераторов» прекращено из-за «отступления от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба», «провокационной деятельности» и «высказываний, задевающих честь и достоинство личности». В протоколе также утверждается, что Пархоменко «распространял в Интернете клевету о президенте ПЕН-центра Андрее Битове».

«Кажется, что блогер Сергей Пархоменко, воспитанный комсомолом и имеющий в правозащитных кругах репутацию «провокатора с Болотной площади», вступил в нашу писательскую организацию лишь для того, чтобы разрушить ее изнутри, превратив, вопреки Хартии и Уставу, в оппозиционную политическую партию», — говорится в протоколе.

Пархоменко был членом ПЕН-центра в течение двух лет.