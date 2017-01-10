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10.01.2017 10:36
4 Комментариев

Молло официально перешел в «Зенит»

Французский полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Йоан Молло официально перешел в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

«Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю», – заявил Молло в прощании с болельщиками «Крыльев».

Напомним, накануне Молло прошел медобследование в Санкт-Петербурге. По неофициальной информации, отступные за него составили от 2,5 до 3 миллионов евро. Зарабатывать он будет около 2 миллионов евро в год.

27-летний Молло в этом сезоне отыграл за «Крылья» 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевые передачи. Добавим, что французский футболист в 2015 году отдал три голевых паса в матче с «Зенитом», внеся тем самым весомый вклад в сенсационную победу самарской команды (3:1).

 


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комментарии пользователей (4)
smith_alone
10 января 2017 г. 12:45
Babak:
Если бы он был хорошим футболистом, то никогда бы из Франции не уехал
редкостная чушь
Factory
10 января 2017 г. 11:25
О! Еще одного Петербуржца взростила Ленинградская школа футбола. Теперь будет честь города защищать
Babak
10 января 2017 г. 10:58
Недавно Г.С. Орлов дал оценку французскому футболисту: — Зачем нам еще один легионер? Если бы он был хорошим футболистом, то никогда бы из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Интересно, изменится его мнение после подписания контракта?
Михаил Кузнецов
10 января 2017 г. 10:37
Хороший футболист...порадовали..
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