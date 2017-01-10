Французский полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Йоан Молло официально перешел в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

«Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю», – заявил Молло в прощании с болельщиками «Крыльев».

Напомним, накануне Молло прошел медобследование в Санкт-Петербурге. По неофициальной информации, отступные за него составили от 2,5 до 3 миллионов евро. Зарабатывать он будет около 2 миллионов евро в год.

27-летний Молло в этом сезоне отыграл за «Крылья» 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевые передачи. Добавим, что французский футболист в 2015 году отдал три голевых паса в матче с «Зенитом», внеся тем самым весомый вклад в сенсационную победу самарской команды (3:1).