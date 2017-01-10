В Петербурге похититель бриллианта в полтора карата осужден на четыре года

Петроградский районный суд приговорил мужчину, похитившего бриллиант из ювелирного салона, к четырем годам колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 10 января.

Драгоценность, розничная стоимость которой превышает 2 миллиона рублей, похитили из ювелирного магазина «Якутские бриллианты» на Большом проспекте Петроградской стороны 21 декабря 2015 года.

Магазин разослал СМИ фото похитителя, что, как говорят, помогло в его розыске. Помимо этого, найти предполагаемого злоумышленника сотрудникам полиции помогли современные технологии и отпечаток пальца. Подозреваемым оказался Сергей Саломатов, который, по данным горпрокуратуры, признал свою вину уже во время досудебного расследования. Выяснилось, что в "резюме" у мужчины уже есть судимость за тяжкие преступления. Суд посчитал, что в его действиях был особо опасный рецидив, и с учетом отягчающих обстоятельств вынес обвинительный приговор.

Следующие четыре года похититель одного из самых дорогих камней в розничной сети проведет в колонии особого режима. Кроме этого, суд постановил, что Саломатов возместит стоимость украшения и заплатит "Якутским бриллиантам" 950 тысяч рублей.

Судьбу похищенного бриллианта так и не выяснили.