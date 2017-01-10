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10.01.2017 10:28

Москвич украл из парка в Сокольниках позолоченную статую для своей девушки

Житель Москвы задержан по подозрению в том, что ночью украл из парка на северо-западе Москвы позолоченную статую стоимостью 3 миллиона рублей для своей девушки, сообщает 10 января ГУМВД Москвы.

«Сотрудники полиции Восточного округа Москвы задержали подозреваемого в хищении статуи с территории одного из столичных парков», — приводит пресс-служба ведомства слова начальника Управления информации и общественных связей ГУМВД по Москве Александра Князева.

О краже стало известно после обращения в полицию представителя службы безопасности парка, расположенного на территории района Сокольники. Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Москвич пояснил, что скульптуру похитил во время прогулки по парку, и решил подарить ее своей девушке.

По предварительной оценке, стоимость статуи составляет 3 миллиона рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА Новости


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