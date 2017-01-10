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ЖКХ
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10.01.2017 10:16
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42 дома на севере Петербурга попали в зону аварии на теплосети

Ремонтная бригада ГУП «ТЭК СПб» во втором часу ночи 10 января обнаружила дефект на трубопроводе диаметром 250 мм по адресу: Удельный проспект, 27. Об этом сообщает сайт компании.

По информации энергетиков, на время проведения ремонтных работ на резервную схему теплоснабжения перевели 45 жилых зданий и 2 детских учреждения. При этом в ходе ремонта образовался новый дефект. Вытекание воды на поверхность удалось прекратить, нормативное время на устранение нарушения — 13 часов.

В то же время читатели "Фонтанки" сообщают, что в квартале от места аварии, в доме №22 по Ярославскому проспекту, тепло отключили еще в 22 часа 9 января. На 9 часов утра 10 января отопление так и не появилось, в аварийной службе обещали дать тепло к вечеру. В центре обработки экстренных вызовов 004 «Фонтанке» рассказали, что в зоне отключения 42 дома. Там, где такая возможность есть, используется резервная схема теплоснабжения.

 

 


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