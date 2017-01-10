Еще
10:19 10.01.2017
Новость часа
08:49
ГУ МВД: Упавший на рельсы на «Александра Невского» скончался
Пришлите свою новость!
10:16
42 дома на севере Петербурга попали в зону аварии на теплосети
10:10
Россию пригласили на заседание комитета по мониторингу добычи нефти в Вене
10:04
"Форбс": Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после избрания Трампа
09:56
Петербурженка лишилась 145 тысяч после снятия порчи у парка Авиаторов
09:48
СМИ: Гособоронзаказ на поставку комплексов «Ярс» находится под угрозой срыва
09:40
19-летняя теннисистка Касаткина обыграла первую ракетку мира
09:32
ФСБ сообщила о задержании украинца, сменившего фамилию ради въезда в Крым
09:16
В Кудрово бурбуль перекусил ребенку челюсть
09:08
Налетчику-неудачнику не удалось взять кассу салона сотовой связи "МТС" в Невском районе
09:00
Посетитель фитнес-клуба в Купчино захлебнулся в бассейне
08:49
ГУ МВД: Упавший на рельсы на «Александра Невского» скончался
08:42
На Сикейроса нашли труп со связанными за спиной руками
08:34
Петербуржец задержан по подозрению в вымогательстве на 200 тысяч Житель Колпино сообщил в полицию
08:26
В Петербурге 2-летний ребенок получил серьезные ожоги при купании
08:18
На Литейном ночью тушили пожар
08:05
Метрополитен: Упавший на "Площади Александра Невского" на рельсы - жив
07:52
Очевидцы: Движение по оранжевой линии метро затруднено из-за падения человека на рельсы
01:13
Историю полярников на забытой станции расскажут в театре на Литейном
01:00
МИД Сербии: Албанская диаспора планирует захват диппредставительства страны
00:52
Грузия и «Газпром» пытаются договориться по транзиту газа в Армению
00:44
Cуды Иркутска рассмотрят меру пресечения чиновникам по делу о «Боярышнике»
00:38
В ДТП на «Коле» погибли мужчина и женщина, тяжело пострадал ребёнок
00:28
Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост
00:14
На улице Партизана Германа эвакуируют общежитие
00:03
В Минкомсвязи заявили об отсутствии претензий к новогоднему телеэфиру
09/01
В МЧС Москвы опровергли сообщения о задымлении в здании Госархива
09/01
СК заинтересовало массовое заболевание хоккеистов «Кузнецких медведей» в Тюмени
09/01
В Анкаре переименовали улицу в честь убитого российского посла
09/01
США ввели санкции против председателя СК Александра Бастрыкина
09/01
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА
09/01
Несколько сотен петербуржцев с гриппом и ОРВИ провели каникулы в Боткинской больнице
09/01
Мировые цены на нефть снижаются
09/01
СКА вернул первое место в турнирной таблице, обыграв ЦСКА
09/01
На проспекте Энергетиков десять человек эвакуировали из-за пожара
09/01
В Финском заливе обнаружили очертания затонувшего рыболовецкого судна
09/01
В Афинах скончался консул России
09/01
Голы Бойцова и Казакова помогли сборной Петербурга победить Иран на Мемориале Гранаткина
09/01
На Урале мужчина перепутал приятеля с кабаном и застрелил из «Вепря»
09/01
ЗакС Петербурга потратит 439 млн на перевозку депутатов
09/01
Старшим советником Трампа станет его зять
09/01
Главный редактор «АиФ» покинул свой пост после 35 лет работы в издании
09/01
Смольный продолжает скрывать условия инвестсоглашения с ЗСД
09/01
СМИ: Таец выдал себя за жертву наводнения и изнасиловал россиянку
09/01
На улице Кибальчича не могут справиться с прорывом холодной воды
09/01
В больницу им. Раухфуса из Кудрово доставили искусанного собаками ребёнка
09/01
Би-би-си выложила трейлер последней серии «Шерлока»
09/01
Смольный: Смета строительства стадиона не увеличилась
09/01
Трамп "многое понял" из доклада разведки по поводу российских кибератак
09/01
Госдума начнет весеннюю сессию с декриминализации побоев в семье
09/01
Российский спринтер Дылдин дисквалифицирован за отказ сдать допинг-пробу
09/01
Технологический институт расторгает контракт на реставрацию главного корпуса за 610 млн рублей
09/01
Бурундуки украли более 40 шоколадок из магазина в Торонто
09/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 января
09/01
Итальянского священника заподозрили в сутенерстве и проведении оргий в церкви
09/01
В Белоруссии пропали более 20 учащихся из Бангладеш
09/01
В Петербурге арестованы 62 литра спиртосодержащих бытовых жидкостей
09/01
На станции "Лесная" сломался красный состав
09/01
Экс-губернатор Сахалина не смог оспорить изъятие имущества на один миллиард
09/01
Из Пулково не вылетел самолет в Стамбул
09/01
В Калифорнии из-за бури рухнула гигантская секвойя с тоннелем внутри
09/01
Электроснабжение в Осиновой Роще восстановлено
09/01
Прорыв трубы на Гражданском устранили
09/01
Правительство cчитает необоснованным ограничение иностранного кино в кинотеатрах
09/01
Клинтон отказалась от борьбы за пост мэра Нью-Йорка
09/01
Глава «Газпром нефти» заявил о планах увеличить добычу в Курдистане
09/01
В Осиновой Роще без света остались 850 жителей
09/01
Французский суд объявил друзей в Фейсбуке "ненастоящими"
09/01
Миссионерская поза: Как отличить йогу от миссионерской деятельности?
09/01
«Коммерсантъ» объяснил решение закрыть печатные «Деньги» и «Власть»
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
10.01.2017 10:10

Россию пригласили на заседание комитета по мониторингу добычи нефти в Вене

Минэнерго РФ получило приглашение на заседание комитета по мониторингу сокращения добычи нефти 21-22 января в Вене, сообщила представитель ведомства.

«Получили приглашение», — сказала представитель министерства журналистам, уточнив, что заседание состоится 21-22 января в Вене.

С начала лета 2014 года к концу прошлого года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад эксперты объясняли высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе. Но уже в конце ноября 2016 года инвесторы были обрадованы долгожданным решением ОПЕК сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей.

А в начале декабря в Вене прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28

Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55

В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год

«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Россию пригласили на заседание комитета по мониторингу добычи нефти в Вене
"Форбс": Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после избрания Трампа
Грузия и «Газпром» пытаются договориться по транзиту газа в Армению
Технологический институт расторгает контракт на реставрацию главного корпуса за 610 млн рублей
Глава «Газпром нефти» заявил о планах увеличить добычу в Курдистане
«Коммерсантъ» объяснил решение закрыть печатные «Деньги» и «Власть»
К 2017 году Санкт-Петербург сократил госдолг
СМИ: «Коммерсантъ» остановил выпуск еженедельников «Власть» и «Деньги»
ФТС дала разъяснения о требовании копий паспортов у получателей зарубежных посылок
ФАС планирует снизить оптовые цены на газ
Экспресс-посылки затормозились на таможне
Цифры года
Lux Express притормозили за трещины
«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»
5 вопросов о Валерии Израйлите
«Выходные в офлайне — это роскошь»
В ожидании автомобиля
Готовы ли вы стать нефтяником?
Бизнес просит о доверии
Почему “Везет” не отвечает
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Миссионерская поза: Как отличить йогу от миссионерской деятельности?

"Фонтанка" проверяет - как выжить на "Лыжной стреле"

Смольный отправил на уборку улиц 600 машин

Музей Арктики и Антарктики, фото: Антон Ваганов / ДП

Nota Bene: Музей крутых приключений (и серьезной науки)

Александр Петросян

Петроград - Петербург от А до Я накануне 17-го...

Путин вспомнил уху, в которой Медведеву не досталось рыбы

Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
УБРиР
12.12.2016 10:30
В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
Tele2
05.12.2016 16:26
Tele2 создает для абонентов новую цифровую среду
Tele2 начинает масштабную цифровую трансформацию бизнеса и представляет новый корпоративный сайт. Первыми регионами, где компания полностью изменила дизайн и архитектуру официального интернет-ресурса, стали Санкт-Петербург и Москва
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.