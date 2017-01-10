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10.01.2017 10:04

"Форбс": Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после избрания Трампа

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов за период после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, из-за удорожания акций российских компаний и роста курса рубля к доллару, подсчитал журнал Forbes.

Общая стоимость активов сверхбогатых россиян увеличилась на 7,1%. Для сравнения, состояния американских миллиардеров выросли за тот же период на 2,8%. А в абсолютных показателях среди мировых миллиардеров больше всего выросло состояние американцев, россияне же на втором месте: в США обладателей миллиардного состояния в шесть раз больше, чем в России.

Сильнее всего, по версии Forbes, увеличилось состояние богатейшего человека России — акционера и председателя правления российского независимого производителя газа «Новатэк» Леонида Михельсона — на 1,9 миллиарда долларов, до 18,2 миллиарда. Стоимость активов другого акционера «Новатэка», Геннадия Тимченко, поднялась на 1,8 миллиарда долларов, до 15,1 миллиарда.

Владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов также разбогател на 1,8 миллиарда долларов. Состояние основного акционера компании «Северсталь» Алексея Мордашова выросло на 1,6 миллиарда долларов. Стоимость активов основного акционера металлургической компании НЛМК Владимира Лисина поднялась на 1,4 миллиарда долларов.

Журнал поясняет, что сверхбогатые россияне выиграли от удорожания рубля к доллару на 20% в 2016 году и роста нефтяных цен, приведших к увеличению капитализации российских активов. Так, акции «Лукойла» увеличились в цене на 8% после достижения странами, входящими и не входящими в ОПЕК, договоренности об ограничении добычи «черного золота». За 2016 год акции нефтяного гиганта подорожали на 59%.

 

 

Источник: РИА Новости


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