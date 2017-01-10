Жить в 79-ть

Всего 79-ть. Еще хочется жить. Жить, путешествовать, ходить в музеи, просто ходить по 25 километров в день. За плечами война, эвакуация, возвращение в Ленинград. Сейчас ей, Валентине Николаевне, просто нужно лекарство, чтобы жить. Очередь на него огромная, но за деньги его можно купить.

Валентина Варновская, 79 лет.

Необходим препарат «Диспорт».

Стоимость лекарства: 69 094 руб. Собрано: 583 руб.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помощи для Валентины Николаевны Варновской.

В свои 79 Валентина Николаевна все еще торопится жить. Большая любительница путешествовать, член общества друзей Русского музея, она все еще легка на подъем.

«Каждый месяц я покупаю проездной, — рассказывает эта неунывающая женщина. — В своем туристском клубе получаю план на месяц. Раньше могла за день легко пройти 25 километров и больше, сейчас выбираю дистанции покороче. И подруги у меня такие же бодрые, держимся друг за друга».

Валентина Николаевна родилась в Ленинграде. После начала войны они вместе с мамой перебрались к родным в Псковскую область. Надеялись, что там будет безопаснее. Но, к сожалению, их деревня была довольно быстро захвачена немцами. Выжили просто чудом.

Работать Валентине Николаевне пришлось с самого малого возраста. Отец вернулся с войны тяжелым инвалидом, вскоре умер. Мама постоянно болела. Нужно было думать о будущем, поэтому подрабатывала то на почте, то летом в колхозе. После окончания финансово-экономического института поступила на работу сначала на завод «Красная заря», потом — на завод имени «Комсомольской правды».

Валентина Николаевна гордится своей самостоятельностью, ценит независимость и не упускает любую возможность расширить кругозор. Постоянно ходит в библиотеки, любит узнавать что-то новое, знакомиться с интересными людьми. Ей очень важно оставаться такой и дальше. Но активной жизни мешает усиливающийся спазм лицевых мышц. Немеет половина лица и шеи, глаза начинают плохо видеть, становится сложно говорить. Единственное спасение — регулярные инъекции препарата «Диспорт».

Три года подряд пенсионерка получала это лекарство бесплатно, сейчас на него огромная очередь, и сроки получения неизвестны. Семья, к сожалению, также не может помочь. У дочери и зятя проблемы с работой, внуки только заканчивают образование. При пенсии в 15 тысяч рублей самой Валентине Николаевне такой дорогой препарат не по карману. Она очень надеется, что найдутся люди, которые поддержат её в желании жить интересно и ярко.

Страница Валентины Николаевны на сайте фонда: https://happylong.ru/wards/71/.