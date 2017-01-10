Петербурженка лишилась 145 тысяч после снятия порчи у парка Авиаторов

Полиция Московского района ищет женщину, которая выманила у петербурженки 145 тысяч рублей, 50 евро и золотые украшения.

Как стало известно "Фонтанке", инцидент произошел 9 января у дома 16 по Новоизмайловскому проспекту. Около шести вечера к 23-летней студентке подошла женщина на вид 35-45 лет, судя по всему, представительница кочевых народов. Незнакомка заболтала девушку, пообещав снять порчу, сглаз и другие напасти, и выманила 145 тысяч рублей, 50 евро, два золотых кольца и сережки, стоимостью 6 тысяч рублей.