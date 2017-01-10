СМИ: Гособоронзаказ на поставку комплексов «Ярс» находится под угрозой срыва

Московский институт теплотехники (МИТ) испытывает затруднения при исполнении гособоронзаказа на поставку автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно письму главы МИТа Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, которое оказалось в распоряжении издания, Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок «Ярса». Газета уточняет, что ПЭМЗ столкнулся с тяжелой экономической ситуацией и испытывает проблемы с кредиторами.

По словам Никулина, подольский завод находится в предбанкротном состоянии и с июня 2016 года не производит поставку оборудования.

«Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа», — говорится в письме Никулина.

По этой причине руководство МИТа просит «Ростех» развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ). Однако, по мнению главы МИТа, на подготовку производства потребуется 1,5 года.

На момент публикации материала «Коммерсанту» не удалось связаться с Сергеем Никулиным, а в «Ростехе» от официальных комментариев отказались. При этом издание со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что руководство госкорпорации ознакомилось с письмом.

PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. В перспективе «Ярсы» должны заменить МБР PC-18 и РС-20 и вместе с «Тополь-М» составить основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).