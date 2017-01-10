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10.01.2017 09:40

19-летняя теннисистка Касаткина обыграла первую ракетку мира

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер в матче второго круга на турнире в Сиднее. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Идущая в мировом теннисном рейтинге на 26-м месте 19-летняя Касаткина победила немку со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

«Первые матчи в сезоне всегда даются мне тяжело. Пока не удалось почувствовать свой ритм. Я сделала слишком много ошибок и не чувствовала мяча», — рассказала после игры Кербер.

В четвертьфинале Касаткина встретится с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) — Йоханна Конта (Великобритания).

Турнир в Сиднее проходит с 8 по 13 января. Призовой фонд соревнований составляет 710 тысяч долларов.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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