ФСБ сообщила о задержании украинца, сменившего фамилию ради въезда в Крым

Российские пограничники задержали украинца, изменившего собственную фамилию, чтобы попасть в Крым, несмотря на запрет, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Перекоп, где пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения. Оказалось, что ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему был закрыт въезд в Россию до 2019 года.

«Нарушитель, вынашивая умысел на незаконное пересечение госграницы, с целью создания условий для беспрепятственного въезда в РФ обратился в ЗАГС г. Новая Каховка с целью изменения фамилии, после чего в паспортном столе получил установленным порядком новый паспорт гражданина Украины. В настоящее время иностранец задержан», — говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о пересечении госграницы РФ иностранным гражданином, въезд которому не разрешен. В отношении украинца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если гражданина Украины признают виновным, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до четырех лет.