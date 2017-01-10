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10.01.2017 09:24

Обгоревшего бездомного нашли в жилом доме в Петербурге

Мужчину с сильными термическими ожогами обнаружили в одной из парадных жилого дома в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", мужчину с термическими ожогами спины, рук и ног нашли в одной из парадных дома №4 по улице Отважных 9 января в районе 10 часов утра. В здании расположено общежитие Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова. 47-летний мужчина – предположительно, бездомный – госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ожоговый шок и острое отравление смесью дымов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

 


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