Налетчику-неудачнику не удалось взять кассу салона сотовой связи "МТС" в Невском районе

Вооруженный налетчик со щетиной попытался взять кассу в салоне сотовой связи "МТС" в Невском районе Петербурга, но из-за отказа продавца ушел, так ничего и не похитив.

Как стало известно "Фонтанке", салон сотовой связи "МТС" на проспекте Пятилеток, 1, едва не пострадал от действий налетчика 9 января. Около пяти часов вечера небритый мужчина в черном вошел в помещение салона. Угрожая пистолетом, он потребовал выдать ему деньги из кассы. Однако непреклонный продавец на угрозы ответил отказом. Злоумышленник спорить не стал и ушел, так ничего и не украв.

Полиция района расследует все обстоятельства произошедшего.