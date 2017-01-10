Посетитель фитнес-клуба в Купчино захлебнулся в бассейне

Несчастный случай произошел в бассейне фитнес-клуба во Фрунзенском районе Петербурга: там чуть не утонул мужчина. Пострадавшего увезли в тяжелом состоянии в больницу.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 9 января около 22 часов в спортивном клубе «Спорт Лайф» на Балканской улице. По предварительной информации, 42-летний посетитель клуба начал тонуть в бассейне. Его оперативно вытащили сотрудники заведения и клиенты клуба. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Пациента поместили в шоковую реанимацию.