ГУ МВД: Упавший на рельсы на «Александра Невского» скончался

Полиция метрополитена устанавливает обстоятельства гибели мужчины на станции метро «Площадь Александра Невского». Ранее в пресс-службе подземки опровергали смерть упавшего на рельсы, однако в правоохранительных органах информацию о трагическом исходе утреннего происшествия подтвердили.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла 10 января около 7.30 на станции метро «Площадь Александра Невского». Упавший на рельсы мужчина от полученных ранений скончался.

Напомним, ранее в метрополитене сообщали, что человек жив и его оперативно подняли с рельсов. В свою очередь, читатели «Фонтанки» заявляли, что тело погибшего унесли с платформы в черном мешке.