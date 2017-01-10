На Сикейроса нашли труп со связанными за спиной руками

Тело избитого мужчины со связанными за спиной руками обнаружили в квартире одного из домов на улице Сикейроса в Петербурге.

Как стало известно "Фонтанке", тело 38-летнего мужчины нашли в квартире дома 4 по улице Сикейроса 9 января в районе 22 часов. По предварительной информации, прибывшие на место эксперты увидели, что у мужчины рассечен затылок и порезана голова. Кроме того, руки человека были связаны за спиной. Предположительно, хозяина квартиры забили до смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".