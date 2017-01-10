Петербуржец задержан по подозрению в вымогательстве на 200 тысяч Житель Колпино сообщил в полицию

Петербурга о вымогателях, которые два дня удерживали его в частном доме и требовали 200 тысяч рублей. Один подозреваемый задержан.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Колпино 39-летний гражданин республики Молдова обратился 8 января около 23 часов. Он сообщил, что в период с 6 января по 17 часов 8 января двое знакомых — 28-летний житель Ивановской области и 39-летний петербуржец — удерживали его в частном доме на Шлиссельбургском шоссе в поселке Усть-Ижора. Дом принадлежит заявителю.

Злоумышленники якобы вымогали у заявителя в счет несуществующего долга 200 тысяч рублей.

По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска Колпино задержали одного из подозреваемых — петербуржца.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 (вымогательство) УК РФ.