В Петербурге 2-летний ребенок получил серьезные ожоги при купании

Малыш в Красносельском районе Петербурга получил ожоги во время купания. Старший брат случайно открыл кран с кипятком.

Как стало известно «Фонтанке», двухлетнего ребенка доставили в детскую городскую больницу №1 около 19.40 восьмого января из квартиры дома по улице Партизана Германа. По предварительной информации, у мальчика зафиксировали ожоги лица, туловища и левой руки.

По предварительной информации, ожоги ребенок получил в результате несчастного случая — его 8-летний брат в ванной комнате по неосторожности открыл кран с горячей водой и ошпарил малыша.

Проводится проверка.

Как ранее сообщала "Фонтанка", в тот же день похожий случай произошел на улице Решетникова в Московском районе. Там годовалый ребенок сел в таз с кипятком и получил серьезные ожоги.