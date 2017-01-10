МИД Сербии: Албанская диаспора планирует захват диппредставительства страны

Министерство иностранных дел Сербии сообщило, что располагает информацией о готовящемся захвате дипломатического представительства страны в США или Европе, которое, по данным ведомства, готовит албанская диаспора. Об этом говорится на сайте министерства.

«Мы располагаем информацией о том, что албанская диаспора планирует захват одного из наших дипломатических и консульских представительств в США или Европе, чтобы заставить Сербию отказаться от требования судить (экс-премьера Косово Рамуша) Харадиная. Об этом проинформированы полиция и службы безопасности данных государств, а также наши консульские и дипломатические представительства. Им предоставлены инструкции и приняты меры в целях превентивной защиты», — заявил глава сербского МИДа Ивац Дачич.

Также Дачич призвал албанских политиков не играть с огнем, добавив, что «Сербия умеет защищать свои интересы».