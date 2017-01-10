Cуды Иркутска рассмотрят меру пресечения чиновникам по делу о «Боярышнике»

Районные суды Иркутска рассмотрят во вторник, 10 января, материалы о выборе меры пресечения двум иркутским чиновникам: заместителю руководителя управления Роспотребнадзора по области Михаилу Лужнову и заместителю министра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой.

Кировский районный суд 30 декабря не удовлетворил ходатайство об аресте Михаила Лужнова. Прокуратура опротестовывает это решение в Иркутском областном суде. «Документы переданы в вышестоящую инстанцию. С высокой долей вероятности они (во вторник) будут рассмотрены», — сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.

Суд Свердловского района Иркутска дважды переносил рассмотрение меры пресечения Евгении Нефедовой из-за ее болезни. Замминистра подозревается в халатности: на обращения, поступающие в ведомство по поводу незаконной торговли «Боярышником», она несколько раз ограничивалась предупреждениями в адрес предпринимателей.



От массового отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», в которой обнаружен метанол, в Иркутске пострадали 123 человека, 76 из них скончались. По данному факту СУ СКР заведено уголовное дело, ведется расследование.

