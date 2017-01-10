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10.01.2017 00:28

Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост

Оппозиционный парламент Венесуэллы объявил президента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост в связи с неисполнением им своих обязанностей, сообщает EL Mundo.

За данное решение отдали свой голос 106 парламентариев. Как отмечает издание El Nacional, депутаты правящей партии покинули парламент во время голосования.

Ранее сообщалось, что референдум об отстранении Мадуро от полномочий президента должен пройти в конце октября 2016 года. В парламенте Мадуро был обвинен в попытке государственного переворота. 25 октября прошло голосование за начало процедуры импичмента действующего президента.

Источник: RNS

Справка:

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент Мадуро обвинил оппозицию в попытке «парламентского переворота», а парламент в свою очередь заявил о нарушении конституции со стороны главы государства.

Ранее Верховный суд постановил, что оппозиционный парламент должен прекратить подготовку к импичменту президента. При этом сама процедура импичмента конституцией Венесуэлы не предусмотрена.


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