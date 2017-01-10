На улице Партизана Германа эвакуируют общежитие

В Петербурге из общежития в доме 37 по улице Партизана Германа в ночь с 9 на 10 января эвакуируют всех жильцов. Как стало известно «Фонтанке», сотрудники полиции просят жителей покинуть свои комнаты, так как поступил анонимный телефонный звонок о якобы заложенном в доме взрывном устройстве. В настоящее время полицейские и сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии проводят проверку помещений.

Кроме общежития в доме расположены межрайонная инспекция № 22 управления ФНС России по Петербургу и опорный пункт полиции.