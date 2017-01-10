Еще
01:34 10.01.2017
Пришлите свою новость!
01:13
Историю полярников на забытой станции расскажут в театре на Литейном
01:00
МИД Сербии: Албанская диаспора планирует захват диппредставительства страны
00:52
Грузия и «Газпром» пытаются договориться по транзиту газа в Армению
00:44
Cуды Иркутска рассмотрят меру пресечения чиновникам по делу о «Боярышнике»
00:38
В ДТП на «Коле» погибли мужчина и женщина, тяжело пострадал ребёнок
00:28
Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост
00:14
На улице Партизана Германа эвакуируют общежитие
00:03
В Минкомсвязи заявили об отсутствии претензий к новогоднему телеэфиру
09/01
В МЧС Москвы опровергли сообщения о задымлении в здании Госархива
09/01
СК заинтересовало массовое заболевание хоккеистов «Кузнецких медведей» в Тюмени
09/01
В Анкаре переименовали улицу в честь убитого российского посла
09/01
США ввели санкции против председателя СК Александра Бастрыкина
09/01
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА
09/01
Несколько сотен петербуржцев с гриппом и ОРВИ провели каникулы в Боткинской больнице
09/01
Мировые цены на нефть снижаются
09/01
СКА вернул первое место в турнирной таблице, обыграв ЦСКА
09/01
На проспекте Энергетиков десять человек эвакуировали из-за пожара
09/01
В Финском заливе обнаружили очертания затонувшего рыболовецкого судна
09/01
В Афинах скончался консул России
09/01
Голы Бойцова и Казакова помогли сборной Петербурга победить Иран на Мемориале Гранаткина
09/01
На Урале мужчина перепутал приятеля с кабаном и застрелил из «Вепря»
09/01
ЗакС Петербурга потратит 439 млн на перевозку депутатов
09/01
Старшим советником Трампа станет его зять
09/01
Главный редактор «АиФ» покинул свой пост после 35 лет работы в издании
09/01
Смольный продолжает скрывать условия инвестсоглашения с ЗСД
09/01
СМИ: Таец выдал себя за жертву наводнения и изнасиловал россиянку
09/01
На улице Кибальчича не могут справиться с прорывом холодной воды
09/01
В больницу им. Раухфуса из Кудрово доставили искусанного собаками ребёнка
09/01
Би-би-си выложила трейлер последней серии «Шерлока»
09/01
Смольный: Смета строительства стадиона не увеличилась
09/01
Трамп "многое понял" из доклада разведки по поводу российских кибератак
09/01
Госдума начнет весеннюю сессию с декриминализации побоев в семье
09/01
Российский спринтер Дылдин дисквалифицирован за отказ сдать допинг-пробу
09/01
Технологический институт расторгает контракт на реставрацию главного корпуса за 610 млн рублей
09/01
Бурундуки украли более 40 шоколадок из магазина в Торонто
09/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 января
09/01
Итальянского священника заподозрили в сутенерстве и проведении оргий в церкви
09/01
В Белоруссии пропали более 20 учащихся из Бангладеш
09/01
В Петербурге арестованы 62 литра спиртосодержащих бытовых жидкостей
09/01
На станции "Лесная" сломался красный состав
09/01
Экс-губернатор Сахалина не смог оспорить изъятие имущества на один миллиард
09/01
Из Пулково не вылетел самолет в Стамбул
09/01
В Калифорнии из-за бури рухнула гигантская секвойя с тоннелем внутри
09/01
Электроснабжение в Осиновой Роще восстановлено
09/01
Прорыв трубы на Гражданском устранили
09/01
Правительство cчитает необоснованным ограничение иностранного кино в кинотеатрах
09/01
Клинтон отказалась от борьбы за пост мэра Нью-Йорка
09/01
Глава «Газпром нефти» заявил о планах увеличить добычу в Курдистане
09/01
В Осиновой Роще без света остались 850 жителей
09/01
Французский суд объявил друзей в Фейсбуке "ненастоящими"
09/01
Миссионерская поза: Как отличить йогу от миссионерской деятельности?
09/01
«Коммерсантъ» объяснил решение закрыть печатные «Деньги» и «Власть»
09/01
На новогодних праздниках Финляндию посетило на 10% больше россиян, чем в прошлом году
09/01
Белоруссия установила безвизовый въезд на 5 дней для граждан США и Евросоюза
09/01
К 2017 году Санкт-Петербург сократил госдолг
09/01
Во Владивостоке отказались уничтожать сорок Библий
09/01
СМИ: «Коммерсантъ» остановил выпуск еженедельников «Власть» и «Деньги»
09/01
Петербург планирует перейти на новую схему вывоза мусора до 2019 года
09/01
На дорогах Петербурга неожиданно свободно
09/01
В самодельной кормушке в «Царском Селе» застряла белка
09/01
В Голландии у прилетевших из Донбасса журналистов изъяли фрагменты MH17
09/01
В Петербурге продлили арест предполагаемым пособникам запрещенного ИГ
09/01
ФТС дала разъяснения о требовании копий паспортов у получателей зарубежных посылок
09/01
ХК «Эра» нашла покупателей на участки «Города» в Каменке
09/01
СМИ узнали о требовании сканов паспортов при доставке онлайн-покупок в Россию
09/01
Умер петербургский скульптор Альберт Чаркин
09/01
Осужденного активиста Дадина пригласили в КС на заседание по его жалобе
09/01
В Красноярске трехлетний мальчик умер после домашнего обрезания
09/01
ФАС планирует снизить оптовые цены на газ
09/01
Минздрав выступил за запрет продажи сигарет на общих кассах в супермаркетах
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
10.01.2017 00:03

В Минкомсвязи заявили об отсутствии претензий к новогоднему телеэфиру

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что министерство не имеет претензий к качеству новогоднего телеэфира центральных телеканалов России. Об этом сообщает RT.

По его словам, принятия каких-либо профилактических мер не планируется.

«В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть», — отметил Волин.

Ранее сообщалось, что петиция под названием «Остановите новогоднее телебезобразие!», опубликованная 2 января на сайте Change.Org, за три дня набрала 10 тыс. голосов.

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00

Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание

Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МИД Сербии: Албанская диаспора планирует захват диппредставительства страны
Cуды Иркутска рассмотрят меру пресечения чиновникам по делу о «Боярышнике»
Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост
В Минкомсвязи заявили об отсутствии претензий к новогоднему телеэфиру
В Анкаре переименовали улицу в честь убитого российского посла
США ввели санкции против председателя СК Александра Бастрыкина
Старшим советником Трампа станет его зять
Главный редактор «АиФ» покинул свой пост после 35 лет работы в издании
Госдума начнет весеннюю сессию с декриминализации побоев в семье
Итальянского священника заподозрили в сутенерстве и проведении оргий в церкви
Что знает разведка США о "русских хакерах"
Сергей Шелин: «У большинства увял экстаз, у меньшинства притупился гнев»
Петроград - Петербург от А до Я накануне 17-го...
Марк Солонин: «Люди живут с головой, вывернутой на спину»
Best [Фонтанка.Офис] 2016
Б - буквально
Расшифровка года - Вагнер
Здравствуй, праздник Rolls-Royce
Александр Проханов: Русская победа по-прежнему впереди
Мы держались
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Миссионерская поза: Как отличить йогу от миссионерской деятельности?

"Фонтанка" проверяет - как выжить на "Лыжной стреле"

Смольный отправил на уборку улиц 600 машин

Музей Арктики и Антарктики, фото: Антон Ваганов / ДП

Nota Bene: Музей крутых приключений (и серьезной науки)

Александр Петросян

Петроград - Петербург от А до Я накануне 17-го...

Путин вспомнил уху, в которой Медведеву не досталось рыбы

Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
#ЩедрыйВторник
28.11.2016 17:42
Помогать легко: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают на «#ЩедрыйВторник»
Уже завтра, 29 ноября, в России впервые пройдет международная акция «#ЩедрыйВторник».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.