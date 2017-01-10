В Минкомсвязи заявили об отсутствии претензий к новогоднему телеэфиру

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что министерство не имеет претензий к качеству новогоднего телеэфира центральных телеканалов России. Об этом сообщает RT.

По его словам, принятия каких-либо профилактических мер не планируется.

«В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть», — отметил Волин.

Ранее сообщалось, что петиция под названием «Остановите новогоднее телебезобразие!», опубликованная 2 января на сайте Change.Org, за три дня набрала 10 тыс. голосов.