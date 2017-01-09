В МЧС Москвы опровергли сообщения о задымлении в здании Госархива

В МЧС России сообщили, что информация о задымлении в здании Государственного архива России в центре столицы не соответствует действительности, передает 9 января агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В здании на ул. Большая Пироговская, д. 17 возгорания и задымления нет. Установлено, что причиной срабатывания противопожарной сигнализации стало короткое замыкание в подвале здания», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что спасатели выехали по указанному адресу для проверки информации о задымлении.