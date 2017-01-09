СК заинтересовало массовое заболевание хоккеистов «Кузнецких медведей» в Тюмени

Следствие начало проверку после массового заболевания хоккеистов «Кузнецких медведей» в Тюмени, сообщает в понедельник, 9 января, следственное управление СК РФ по Тюменской области.



Согласно календарю Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), «Кузнецкие медведи» должны были 10-11 января провести матчи в Ханты-Мансийске. Ранее стало известно, что после матча с «Тюменским легионом» в Тюмени с подозрением на острый гастроэнтерит находятся 12 игроков, администратор и массажист новокузнецкой команды. МХЛ перенесла матчи «Кузнецких медведей» с ханты-мансийскими «Мамонтами Югры». По информации тюменских властей, госпитализированы 14 человек, еще 16 осмотрены. Состояние заболевших стабильное.



«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении следствия.