В Анкаре переименовали улицу в честь убитого российского посла

Улицу в турецкой столице Анкаре, где расположено российское посольство, переименовали в честь посла России Андрея Карлова, убитого в результате вооруженного нападения 19 декабря, сообщает Anadolu.

Агентство отмечает, что данное решение было принято единогласно в результате собрания городского муниципалитета Анкары.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в ходе выступления на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Нападающим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Также ранее отмечалось, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джейш аль-Фатх» (запрещена в России). Турецкие власти арестовали пять человек по делу об убийстве российского посла.