США ввели санкции против председателя СК Александра Бастрыкина

США ввели санкции против председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на основании «акта Магнитского».

Официальный релиз опубликовало в понедельник, 9 января, министерство финансов США.

Согласно документу, в санкционном списке также значатся следователь Станислав Гордиевский, бизнесмен Дмитрий Ковтун, депутат Госдумы Андрей Луговой и и упоминавшийся в расследовании фонда Hermitage Capital Геннадий Плаксин.

Справка:

«Акт Магнитского» был принят американским Конгрессом в 2012 году. Документ, названный по имени юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян, подозреваемых властями США в причастности к его смерти. Американские активы попавших в список лиц замораживаются. Юрист фонда Hermitage Capital Магнитский утверждал, что раскрыл схему мошенничества с НДС, с помощью которой из российского бюджета было похищено около 5,4 миллиарда рублей. В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО «Матросская Тишина» .