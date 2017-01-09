Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).



Роналду в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В споре за звание лучшего футболиста года португалец опередил форварда мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна и аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси.



Как сообщает журналист АП Роб Харрис в своем микроблоге в Twitter, Роналду получил 34,54% голосов, Месси — 26,42%, Гризманн — 7,53%.



В декабре 31-летний нападающий стал обладателем «Золотого мяча», вручаемого французским журналом France Football лучшему футболисту года.



«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. В 2010 году ФИФА и France Football объявили об объединении наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА», но в сентябре 2016 года партнерство было прекращено и обладателя «Золотого мяча» вновь стали определять только на основании мнений спортивных журналистов.