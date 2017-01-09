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09.01.2017 23:06

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Роналду в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В споре за звание лучшего футболиста года португалец опередил форварда мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна и аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщает журналист АП Роб Харрис в своем микроблоге в Twitter, Роналду получил 34,54% голосов, Месси — 26,42%, Гризманн — 7,53%.

В декабре 31-летний нападающий стал обладателем «Золотого мяча», вручаемого французским журналом France Football лучшему футболисту года.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. В 2010 году ФИФА и France Football объявили об объединении наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА», но в сентябре 2016 года партнерство было прекращено и обладателя «Золотого мяча» вновь стали определять только на основании мнений спортивных журналистов.

Источник: РИА Новости


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