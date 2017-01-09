СКА вернул первое место в турнирной таблице, обыграв ЦСКА

Петербургский хоккейный клуб СКА вернулся на первое место турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ, обыграв на выезде столичный ЦСКА. Встреча, прошедшая 9 января в ледовом дворце ЦСКА, закончилась буллитами. Петербуржцы завершили игру со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В составе СКА шайбы забросили Антон Белов (6 минута) и Никита Гусев (40), который также стал автором победного буллита. У ЦСКА ворота соперника поразили Кирилл Петров 913 минута) и Максим Мамин (46).

В результате, СКА вернулся на первую строчку в турнирной таблице, сместив московский клуб на второе.