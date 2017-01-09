На проспекте Энергетиков десять человек эвакуировали из-за пожара

Вечером 9 января в Красногвардейском районе Петербурга загорелась квартира на улице Энергетиков.

Сегодня в 21:24 поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире дома 28\6 по проспекту Энергетиков, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пожарные эвакуировали десять жильцов.

"В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади 12 квадратных метров", – уточнили спасатели.

По данным МЧС, погибших и пострадавших при пожаре нет. На месте работали три пожарных расчета.