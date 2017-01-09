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09.01.2017 22:18

В Афинах скончался консул России

 Консул РФ в Афинах Андрей Маланин скончался 9 января. Смерть наступила по естественным причинам, сообщили журналистам в греческой полиции, которая ведет расследование.

В посольстве России ранее подтвердили факт кончины консула.

Консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин вечером в понедельник. Как сообщило издание «Прото тема», 55-летний дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь. Отмечалось, что дверь была закрыта на ключ изнутри.

Источник: РИА Новости


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