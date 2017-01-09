На Урале мужчина перепутал приятеля с кабаном и застрелил из «Вепря»

Житель Пермского края застрелил товарища, приняв его за кабана во время охоты на это животное, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в понедельник, 9 января, СУ СК по региону.



«По данным следствия, 5 января 2017 года 69-летний житель города Добрянка во время охоты на кабана, не удостоверившись в цели, не убедившись в безопасности своих действий, произвел выстрел из карабина «Вепрь», в результате чего смертельно ранил 52-летнего товарища», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, отмечает ведомство.