ЗакС Петербурга потратит 439 млн на перевозку депутатов

Законодательное собрание Петербурга потратит 439 млн рублей на контракт с автотранспортным учреждением «Смольнинское». Договор с единственным поставщиком Мариинский дворец заключил под Новый год – 29 декабря. Контракт заключен на три года: в 2017-м депутатов будут возить за 136 млн рублей, в 2018 – за 146 млн рублей и в 2019 – за 156 млн рублей.

Напомним, что ранее ЗакС тратил на перевозку депутатов в среднем 140 млн рублей в год. Контракт также заключался на три года с единственным поставщиком, несмотря на требование УФАС проводить публичные аукционы. Как писала «Фонтанка», в шестом созыве от автомобилей отказались порядка 10 народных избранников,в том числе член фракции ЛДПР 22-летний Виктор Сысоев. Тем не менее, из документации, опубликованной на портале закупок, не следует, что Мариинский дворец заказал меньшее число автомобилей, чем в прошлые годы.