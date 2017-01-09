Старшим советником Трампа станет его зять

Джаред Кушнер, зять избранного президента США Дональда Трампа, займет в новой американской администрации должность старшего советника, сообщает телеканал CNBC.



«Дональд Трамп назовет своего зятя Джареда Кушнера старшим советником президента», — сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя переходной команды Трампа.



Сам избранный президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник, не стал комментировать эти сведения, предложив журналистам дождаться его пресс-конференции в среду.



Предприниматель и миллионер Кушнер является мужем дочери Трампа Иванки. Во вторник ему исполняется 36 лет.