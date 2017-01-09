Главный редактор «АиФ» покинул свой пост после 35 лет работы в издании
Главный редактор и президент газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте издания.
В сообщении говорится, что Зятьков, с 2002 года возглавлявший редакцию еженедельника, оставил должность по соглашению сторон 30 декабря. По словам гендиректора АО «Аргументы и факты» Руслана Новикова, нового главреда назначат в ближайшее время. Акционеры рассматривают несколько кандидатур на эту должность.
Временно исполнять обязанности главного редактора «АиФ» будет его первый заместитель Евгений Факторович.
Ранее 9 января ТАСС сообщил, что акционеры ИД приняли решение отправить Зятькова в отставку. Об этом агентству рассказали сотрудники «АиФ», подробностей им не сообщали.
Связаться с самим Зятьковым не удается. На момент написания новости мобильный телефон главреда оказался недоступен.
«АиФ» издается с 1978 года. Зятьков был вторым главным редактором в истории издания. Он пришел в газету в 1981 году, а спустя 20 лет возглавил редакцию.
С 2014 года газета принадлежит ОАО «Московские информационные технологии», аффилированному с правительством Москвы.
Источник: Лента.ру