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09.01.2017 21:20

Смольный отказался раскрыть условия инвестсоглашения с ЗСД

Вице-губернатор Игорь Албин отказался предоставить копию соглашения о ГЧП с «Магистралью Северной столицы» депутату ЗакСа Борису Вишневскому. Об этом говорится в ответе на запрос парламентария. В то же время Албин сообщает депутату, что стоимость создания трех участков ЗСД (Южного, Центрального и Северного) составляет 212,7 млрд рублей. Это 50,7 млрд рублей из федерального бюджета, 54,1 млрд рублей – средства городского бюджета, внебюджетное финансирование 107,9 млрд рублей. Также в ответе вице-губернатора указано, что размер платежа за ЗСД вычисляется, исходя из максимальных компенсируемых затрат, данных о прогнозной выручке партнера за год, индекса потребительских цен.

Добавим, что депутат фракции «Яблоко» запрашивал у Смольного копию соглашения о строительстве ЗСД, чтобы проверить обоснована ли плата за проезд по трассе.

Отметим, что 5 января 2017 года активисты Объединения перевозчиков России во главе с Андреем Бажутиным провели акцию против сбора платы за проезд по Западному скоростному диаметру в Петербурге. Был парализован въезд на ЗСД в районе Благодатной улицы.


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