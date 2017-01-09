СМИ: Таец выдал себя за жертву наводнения и изнасиловал россиянку

В Таиланде 27-летний житель признался в том, что изнасиловал туристку из России, притворившись жертвой наводнения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на тайские СМИ.

В настоящее время полиция задержала подозреваемого. Он рассказал, что вечером 6 января на острове Самуи он попросил россиянку подвезти его на мотоцикле домой. Женщина согласилась ему помочь. По дороге мужчина ее ограбил и изнасиловал.

У тайца были обнаружены вещи туристки, ему предъявлены обвинения в ограблении. Также проводится медэкспертиза, по результатам которой подозреваемому могут быть предъявлены обвинения в изнасиловании.

В феврале 2016 года в тайском городе Паттайя 20-летняя россиянка подала в полицию заявление об изнасиловании.