На улице Кибальчича не могут справиться с прорывом холодной воды

В Петербурге возле одного из домов на улице Кибальчича прорвало трубу с холодной водой и уже несколько дней она разливается по округе. Устранение аварии оказалось не под силу местным коммунальщикам, власти района попросили помощи у "Водоканала".

У дома №12 корпус 3 по улице Кибальчича прорвало трубу с холодной водой и уже три дня она разливается по двору, сообщили "Фонтанке" читатели. "Дорога перекрыта из-за разлива воды по обе стороны дома на сто метров", – говорят местные жители.

В пресс-службе администрации Невского района пояснили, что изначально ремонт проводил ЖКС №2, однако сотрудники этого ведомства не смогли справиться с аварией. "Администрация района направила в "Водоканал" письмо с просьбой о содействии. Ожидается, что завтра в первой половине дня работники "Водоканала" начнут участвовать в ремонтных работах", – пояснила представитель администрации.