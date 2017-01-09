Смольный: Смета строительства стадиона не увеличилась

Средства на новый контракт с «Метростроем» стоимостью 2 млрд были учтены в бюджете весной 2016-го года, сообщает комитет по строительству. Тогда стоимость строительства стадиона на Крестовском острове выросла на 4,3 млрд рублей.

Смольному даже удалось сэкономить при заключении договора. По заключению госэкспертизы, цена контракта должна была составить 2,4 млрд рублей, сообщает комитет.

Контракт с «Метростроем» на создание зоны контроля доступа на арену был заключен 29 декабря без конкурса. Работы не входили в предыдущий контракт и связаны с новыми требованиями ФСО, МВД и ФСБ, поясняют в Смольном. Кроме того, генподрядчик установит медицинское и спортивное оборудование, указатели, в соответствии с требованиями FIFA.

Работы должны быть завершены до 31 марта 2017-го года. Также к этому времени «Метрострой» должен исправить недоделки и провести пусконаладку всех инженерных систем. Общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей.