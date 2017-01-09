Трамп "многое понял" из доклада разведки по поводу российских кибератак

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал агентству Associated Press, что "многое понял" из доклада американской разведки на тему кибератак, которые якобы организованы по прямому приказу президента Владимира Путина. При этом Трамп отказался признавать вмешательство России в процесс выборов президента США.

В пятницу ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали часть доклада в которой утверждается, что российские власти пытались повлиять на результаты президентских выборов в Америке при помощи хакерских атак. Для этого были взломаны копьютеры предвыборного штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. До этого амерканские власти уже обвиняли Россию в попытках вмешаться в предвыборный процесс, но те отвергают обвинения.

Выборы президента США состоялись 8 ноября минувшего года. По их итогам победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.