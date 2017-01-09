Еще
21:33 09.01.2017
Пришлите свою новость!
21:29
Главный редактор «АиФ» покинул свой пост после 35 лет работы в издании
21:20
Смольный отказался раскрыть условия инвестсоглашения с ЗСД
21:11
СМИ: Таец выдал себя за жертву наводнения и изнасиловал россиянку
21:05
На улице Кибальчича не могут справиться с прорывом холодной воды
20:55
В больницу им. Раухфуса из Кудрово доставили искусанного собаками ребёнка
20:36
Би-би-си выложила трейлер последней серии «Шерлока»
20:18
Смольный: Смета строительства стадиона не увеличилась
20:10
Трамп "многое понял" из доклада разведки по поводу российских кибератак
19:42
Госдума начнет весеннюю сессию с декриминализации побоев в семье
19:35
Российский спринтер Дылдин дисквалифицирован за отказ сдать допинг-пробу
19:24
Технологический институт расторгает контракт на реставрацию главного корпуса за 610 млн рублей
19:16
Бурундуки украли более 40 шоколадок из магазина в Торонто
19:10
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 января
19:04
Итальянского священника заподозрили в сутенерстве и проведении оргий в церкви
19:00
В Белоруссии пропали более 20 учащихся из Бангладеш
18:52
В Петербурге арестованы 62 литра спиртосодержащих бытовых жидкостей
18:50
На станции "Лесная" сломался красный состав
18:39
Экс-губернатор Сахалина не смог оспорить изъятие имущества на один миллиард
18:31
Из Пулково не вылетел самолет в Стамбул
18:23
В Калифорнии из-за бури рухнула гигантская секвойя с тоннелем внутри
18:17
Электроснабжение в Осиновой Роще восстановлено
18:05
Прорыв трубы на Гражданском устранили
18:00
Правительство cчитает необоснованным ограничение иностранного кино в кинотеатрах
17:50
Клинтон отказалась от борьбы за пост мэра Нью-Йорка
17:47
Глава «Газпром нефти» заявил о планах увеличить добычу в Курдистане
17:43
В Осиновой Роще без света остались 850 жителей
17:35
Французский суд объявил друзей в Фейсбуке "ненастоящими"
17:30
Миссионерская поза: Как отличить йогу от миссионерской деятельности?
17:20
«Коммерсантъ» объяснил решение закрыть печатные «Деньги» и «Власть»
17:11
На новогодних праздниках Финляндию посетило на 10% больше россиян, чем в прошлом году
17:05
Белоруссия установила безвизовый въезд на 5 дней для граждан США и Евросоюза
17:03
К 2017 году Санкт-Петербург сократил госдолг
17:01
Во Владивостоке отказались уничтожать сорок Библий
16:59
СМИ: «Коммерсантъ» остановил выпуск еженедельников «Власть» и «Деньги»
16:57
Петербург планирует перейти на новую схему вывоза мусора до 2019 года
16:41
На дорогах Петербурга неожиданно свободно
16:38
В самодельной кормушке в «Царском Селе» застряла белка
16:28
В Голландии у прилетевших из Донбасса журналистов изъяли фрагменты MH17
16:24
В Петербурге продлили арест предполагаемым пособникам запрещенного ИГ
16:13
ФТС дала разъяснения о требовании копий паспортов у получателей зарубежных посылок
16:13
ХК «Эра» нашла покупателей на участки «Города» в Каменке
16:10
СМИ узнали о требовании сканов паспортов при доставке онлайн-покупок в Россию
16:07
Умер петербургский скульптор Альберт Чаркин
16:06
Осужденного активиста Дадина пригласили в КС на заседание по его жалобе
16:00
В Красноярске трехлетний мальчик умер после домашнего обрезания
15:53
ФАС планирует снизить оптовые цены на газ
15:49
Минздрав выступил за запрет продажи сигарет на общих кассах в супермаркетах
15:36
Петербуржец пытался передать в «Кресты» рулет с начинкой из наркотиков
15:34
Первому айфону исполнилось 10 лет
15:28
«Викинг» побил рекорды по сборам среди российских фильмов
15:22
"Квадрат": РАД вошел в перечень электронных площадок для проведения аукционов в сфере госзаказа
15:18
СМИ: Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков
15:13
Первые американские танки прибыли в Польшу
15:09
Nota Bene: Музей крутых приключений (и серьезной науки)
15:04
Финны ездят в Эстонию чаще россиян
15:01
В Купчино незадачливые грабители попались на краже полупустой кассы
14:50
Смольный построит новый музей блокады на Смольной набережной
14:47
О чем писала «Фонтанка», пока вы отдыхали
14:46
Кремль отказался комментировать новую антитабачную концепцию
14:42
Из борделя на Энгельса в полицию отправились четыре проститутки
14:32
Около 25 тысяч чемоданов потеряли в аэропорту во Флориде после атаки
14:30
«ДП»: Как авторынок Петербурга умудрился выжить в 2016 году
14:20
Первый канал прокомментировал слухи об отправке Панайотова на «Евровидение»
14:14
Пропавшего в Ленобласти 6-летнего мальчика ищут на дне Ижоры
14:06
Смольный выделил на стадион еще 2 млрд рублей
14:00
Ансамбль имени Александрова начнет отбор на замену основному составу 16 января
13:50
Екатеринбуржцам предрекли 200-градусные морозы
13:43
Посол США Теффт пока не получал указаний об отъезде из Москвы
13:42
Мариинский театр готов ответить за "редактуру" Генделя
13:42
Правительство предложило продавать за долги единственное жилье
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
09.01.2017 19:42

Госдума начнет весеннюю сессию с декриминализации побоев в семье

В ноябре минувшего года группа единороссов — депутатов и сенаторов во главе с Ольгой Баталиной внесла поправки в УК, предложив исключить «близких лиц» из перечня, за драку с которыми будет светить уголовная статья. После принятия закона по 116-й статье УК («Побои») будут наказывать лишь за нетяжкие побои по мотивам политической, расовой, религиозной или социальной ненависти. В понедельник, 9 января, президиум фракции «Единой России» рекомендовал принять инициативу коллег о декриминализации побоев в первом чтении на ближайшем заседании в среду, 11 января, в день открытия весенней сессии. Об этом РБК сообщили два собеседника во фракции единороссов.

По действующему законодательству побои, совершенные вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, наказываются как административное правонарушение. Побои же в отношении «близких лиц» наказываются сразу по Уголовному кодексу (ст.116 УК) — наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

В соответствии с поправками лишь первый случай семейной ссоры с применением силы будет наказываться как административное правонарушение, пояснил РБК первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев. Если же человек, уже привлекавшийся за такое административное правонарушение, совершит его повторно, наказание ему уже грозит по Уголовному кодексу, добавил депутат.

Речь идет исключительно о случаях, когда побои не повлекли никакого вреда здоровью, уточнила РБК автор закона Ольга Баталина. «Это могут быть синяки, ссадины, царапины. Синяк ведь пройдет. Но если человек был госпитализирован или получил травмы, которые в дальнейшем сказались на его з​доровье, то такие побои наказываются уже по ст.115 Уголовного кодекса («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — пояснила она.

По мнению Баталиной, предложенные поправки «не нужно сводить только к семейным побоям». «Мы лишь приводим в соответствие норму, когда за одинаковое правонарушение — побои — предусмотрено одинаковое наказание», — говорит она. Депутат напоминает: «Так и было всегда, до внесения изменений этим летом».

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00

Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание

Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Главный редактор «АиФ» покинул свой пост после 35 лет работы в издании
Госдума начнет весеннюю сессию с декриминализации побоев в семье
Итальянского священника заподозрили в сутенерстве и проведении оргий в церкви
В Петербурге арестованы 62 литра спиртосодержащих бытовых жидкостей
Французский суд объявил друзей в Фейсбуке "ненастоящими"
Во Владивостоке отказались уничтожать сорок Библий
В Голландии у прилетевших из Донбасса журналистов изъяли фрагменты MH17
СМИ узнали о требовании сканов паспортов при доставке онлайн-покупок в Россию
Умер петербургский скульптор Альберт Чаркин
Осужденного активиста Дадина пригласили в КС на заседание по его жалобе
Сергей Шелин: «У большинства увял экстаз, у меньшинства притупился гнев»
Петроград - Петербург от А до Я накануне 17-го...
Марк Солонин: «Люди живут с головой, вывернутой на спину»
Best [Фонтанка.Офис] 2016
Б - буквально
Расшифровка года - Вагнер
Здравствуй, праздник Rolls-Royce
Александр Проханов: Русская победа по-прежнему впереди
Мы держались
Артемий Троицкий: Жизнь в России – набор маленьких пиров во время чумы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Миссионерская поза: Как отличить йогу от миссионерской деятельности?

"Фонтанка" проверяет - как выжить на "Лыжной стреле"

Смольный отправил на уборку улиц 600 машин

Музей Арктики и Антарктики, фото: Антон Ваганов / ДП

Nota Bene: Музей крутых приключений (и серьезной науки)

Александр Петросян

Петроград - Петербург от А до Я накануне 17-го...

Путин вспомнил уху, в которой Медведеву не досталось рыбы

Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
#ЩедрыйВторник
28.11.2016 17:42
Помогать легко: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают на «#ЩедрыйВторник»
Уже завтра, 29 ноября, в России впервые пройдет международная акция «#ЩедрыйВторник».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.