Госдума начнет весеннюю сессию с декриминализации побоев в семье

В ноябре минувшего года группа единороссов — депутатов и сенаторов во главе с Ольгой Баталиной внесла поправки в УК, предложив исключить «близких лиц» из перечня, за драку с которыми будет светить уголовная статья. После принятия закона по 116-й статье УК («Побои») будут наказывать лишь за нетяжкие побои по мотивам политической, расовой, религиозной или социальной ненависти. В понедельник, 9 января, президиум фракции «Единой России» рекомендовал принять инициативу коллег о декриминализации побоев в первом чтении на ближайшем заседании в среду, 11 января, в день открытия весенней сессии. Об этом РБК сообщили два собеседника во фракции единороссов.

По действующему законодательству побои, совершенные вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, наказываются как административное правонарушение. Побои же в отношении «близких лиц» наказываются сразу по Уголовному кодексу (ст.116 УК) — наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

В соответствии с поправками лишь первый случай семейной ссоры с применением силы будет наказываться как административное правонарушение, пояснил РБК первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев. Если же человек, уже привлекавшийся за такое административное правонарушение, совершит его повторно, наказание ему уже грозит по Уголовному кодексу, добавил депутат.

Речь идет исключительно о случаях, когда побои не повлекли никакого вреда здоровью, уточнила РБК автор закона Ольга Баталина. «Это могут быть синяки, ссадины, царапины. Синяк ведь пройдет. Но если человек был госпитализирован или получил травмы, которые в дальнейшем сказались на его з​доровье, то такие побои наказываются уже по ст.115 Уголовного кодекса («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — пояснила она.

По мнению Баталиной, предложенные поправки «не нужно сводить только к семейным побоям». «Мы лишь приводим в соответствие норму, когда за одинаковое правонарушение — побои — предусмотрено одинаковое наказание», — говорит она. Депутат напоминает: «Так и было всегда, до внесения изменений этим летом».