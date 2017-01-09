Российский спринтер Дылдин дисквалифицирован за отказ сдать допинг-пробу

Чемпион Европы в эстафете Максим Дылдин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о дисквалификации спринтера Максима Дылдина. Он признан виновным в нарушении статьи 32.2(с) правил соревнований IAAF "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб" и дисквалифицирован на 4 года", – говорится в сообщении.

Дисквалификация вступает в силу с даты решения CAS (6 января 2017 года), говорится в документе.