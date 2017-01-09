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09.01.2017 19:24

Технологический институт расторгает контракт на реставрацию главного корпуса за 610 млн рублей

Технологический институт уведомил реставрационно-строительную фирму «Глория» о расторжении контракта на реставрацию главного здания на Московском проспекте, 24-26. Работы должны были завершить к концу 2016-го, но не успели.

«Глория» ремонтировала помещения и инженерные сети института после пожара 2013 года. За два года подрядчику выплатили 470 из 610 млн рублей, свидетельствует сайт госзаказа. Кроме того, стоимость контракта снизилась на 60 млн из-за уменьшения объемов работ.

При этом в августе этого года институт отказался от прав по гарантии «БайкалИнвестБанка» на исполнение обязательств «Глории».

В 2013 году в здании Технологического института вспыхнула кровля. Площадь возгорания достигла 1500 кв. м, в том числе сгорела башенка памятника федерального значения.


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